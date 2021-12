Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Rostock Stand: 13.12.2021 19:20 Uhr In Rostock haben sich am Montagabend laut Polizeiangaben knapp 3.000 Menschen zu einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen versammelt.

Die Polizei sperrte eine mehrspurige Straße als Versammlungsgelände ab, wo sich die Menschen zunächst sammelten. Dort mussten die Demonstranten wegen des Coronavirus einen Mund-Nasenschutz tragen. Zudem galt das Abstandsgebot. Eingangs wurden die Auflagen vorgelesen. Später zogen die Protestierenden durch die Innenstadt.

In Neubrandenburg waren nach ersten Polizeischätzungen 800 und in Schwerin etwas mehr als 1.300 Menschen unterwegs, in Greifswald 250, in Waren an der Müritz deutlich mehr als 300. Bis zum frühen Abend blieb es überall friedlich.

