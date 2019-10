Stand: 19.10.2019 14:55 Uhr

Demonstranten fordern mehr Geld für Bildung

100 statt 50 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für die Bildung in Mecklenburg-Vorpommern. Dafür haben am Sonnabend jeweils mehrere Hundert Menschen in Schwerin, Greifswald, Rostock und Neubrandenburg demonstriert.

GEW-Chef: Es drohen Schulschließungen

Der Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Maik Walm fordert, "die Abwärtsspirale der Bildung in Mecklenburg-Vorpommern zu stoppen". Die Sparpolitik des Landes auf dem Rücken der Lehrer müsse beendet werden. Wenn es so weitergehe, drohten nicht nur mehr Unterrichtsausfälle, sondern auch Schulschließungen. 80 Prozent aller Lehrer werden in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen.

Bildungsproteste: Interview mit Ministerin Martin 19.10.2019 19:30 Uhr Rund 2.000 Lehrer und Schüler haben am Sonnabend in Rostock, Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg für eine bessere Bildungspolitik demonstriert. Bildungsministerin Martin im Interview.







Bildungsministerin verweist auf Digitalpakt

Die Gewerkschaft verlangt mehr Lehrer einzustellen und die Zahl der Pflichtstunden zu reduzieren. Die von der Landesregierung eingeplanten zusätzlichen 50 Millionen Euro reichten nicht, um Personalmangel zu bekämpfen und gute, inklusive Bildung zu bieten, so Walm. Mit Blick auf die geplanten Mehrausgaben im Schulpaket entgegnete Bildungsministerin Bettina Martin (SPD): "Das ist sehr viel Geld. Das Schulpaket wird uns guten Spielraum geben, die Situation spürbar zu verbessern." Zudem verwies Martin auf weitere 110 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule, die bis 2024 zusätzlich zur Verfügung stünden.

Mittel für Sozialarbeiter jahrzehntelang nicht erhöht

Auch an Schulsozialarbeitern fehle es im Land. Diese Stellen werden über das Sozialministerium finanziert. Dafür gab es seit mehr als zwei Jahrzehnten keine Etaterhöhung mehr. Das kritisieren selbst Kommunalpolitiker von SPD und CDU schon seit Jahren. Der landesweite Protest wurde neben der GEW auch von der Landeskonferenz der Studierendenschaften, dem Verband Sonderpädagogik und dem Landesschülerrat unterstützt.