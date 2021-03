Stand: 20.03.2021 16:23 Uhr Demo mit Live-Musik für Kultur-Öffnungen

Unter dem Motto "Testparty/Partytest" haben am Sonnabend in Neubrandenburg etwa 50 Menschen mit Live-Musik für Öffnungen in der Kulturbranche demonstriert. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, war die Veranstaltung auch als Beispiel gedacht, wie Kulturveranstaltungen trotz Corona funktionieren könnten: Am Eingang gab es den Angaben zufolge für alle Besucher kostenlose Schnelltests. Auf dem Veranstaltungsgelände mussten außerdem Masken getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden. Zudem wurde darum gebeten, sich über die Luca-App einzuloggen. Mit diesen Maßnahmen könne das Ansteckungs- und Verbreitungsrisiko auf Kulturveranstaltungen deutlich minimiert werden, so die Veranstalter der Partei "Freier Horizont". | 20.03.2021 16:22