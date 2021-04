Stand: 16.04.2021 19:19 Uhr Demo gegen Corona-Politik nach Minuten beendet

Eine Demonstration gegen die Corona-Politik ist in Greifswald nach wenigen Minuten beendet worden. Zu den 20 angemeldeten Demonstranten hätten sich 100 bis 150 Gegendemonstranten versammelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Deshalb sei der Protest im Einklang mit dem Veranstalter vorzeitig beendet worden. Die FDP Mecklenburg-Vorpommerns hatte am Freitag zu mehreren Demonstrationen im Nordosten aufgerufen, etwa vor dem Landesverfassungsgericht in Greifswald. Der Protest richtete sich laut FDP gegen die Bundes- und Landesregierung, insbesondere wegen der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. In einigen Regionen des Bundeslandes gelten diese vor dem Hintergrund hoher Corona-Infektionszahlen bereits. | 16.04.2021 19:18