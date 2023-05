Stand: 02.05.2023 17:13 Uhr Demo-Verhalten von Polizisten aus MV in Berlin wird untersucht

Der Einsatz von Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern am 1. Mai in Berlin soll genauer untersucht werden. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, man nehme Hinweise auf ein aggressives Auftreten der Polizei sehr ernst. Ein Video zeigt, wie die Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern in Kreuzberg einen Mann, der mitten auf der Fahrbahn steht, mit Pfefferspray besprühen und heftig zu Boden stoßen. Man werde den Vorfall sehr gründlich aufarbeiten, sagte Slowik. Veranstalter und Unterstützer kritisierten außerdem, die Polizei habe einen "Kessel" gebildet, mehrere Menschen hätten Panikattacken bekommen. Diesen Vorwurf wies Berlins Polizeipräsidentin zurück.

