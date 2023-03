Stand: 01.03.2023 11:47 Uhr Demmin: Werkzeug im Wert von 110.000 Euro gestohlen

Unbekannte haben bei einer Firma in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) Werkzeug für die Landschaftspflege in großem Stil gestohlen. Laut Polizei verschafften sich die Einbrecher in der Nacht zu Dienstag gezielt Zutritt zu einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet im Norden der Kleinstadt. Sie entwendeten rund 150 neuwertige Motorsensen und mehrere Motorsägen. Die Täter seien mit einem größeren Fahrzeug an den Zaun der Firma gefahren, um die Beute schnell abtransportieren zu können. Der Gesamtschaden wird auf 110.000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu dem Vorfall.

