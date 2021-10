Stand: 29.10.2021 06:51 Uhr Demmin: Suche nach vermisstem 14-Jährigen

Die Polizei sucht nach dem 14-jährigen Tyler Schröder aus Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Der etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer Jugendliche wurde zuletzt am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr am Hafen in Demmin gesehen. Danach ist er spurlos verschwunden. Laut Polizei hat der schlanke 14-Jährige kurze dunkle Haare und trägt eine schwarze Windjacke, eine schwarze Jogginghose und dunkle Schuhe. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Internetwache entgegen. | 29.10.2021 06:51