Stand: 22.12.2022 11:17 Uhr Demmin: Radfahrer bleibt an Bordstein hängen - schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 8.50 Uhr in der Wollweberstraße. Der 85-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Rad am Bordstein hängen und stürzte daraufhin. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

