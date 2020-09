Stand: 21.09.2020 12:52 Uhr - NDR 1 Radio MV

Demmin: Mann nach versuchtem sexuellen Übergriff gefasst

Nach einem versuchten sexuellen Übergriff auf eine 16-Jährige in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sitzt ein 25-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Er soll am Samstagabend das Mädchen in ein Gebüsch gezerrt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich das Opfer massiv gewehrt und durch Schreie auf sich aufmerksam gemacht. Als sich ein Zeuge näherte, konnte sich die 16-Jährige befreien. Der Zeuge rief die Polizei. Dank seiner Hinweise konnte der mehrfach polizeibekannte Tatverdächtige schnell gefasst werden. Alle Beteiligten sind deutscher Nationalität. | 21.09.2020 12:52