Stand: 05.03.2022 10:15 Uhr Demmin: Kinder lösen Brand in Mehrfamilienhaus aus

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Freitag in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) gekommen. Kinder hatten dort den Herd in einer Küche angeschaltet, auf dem ein Holzbrett lag. Dieses fing daraufhin Feuer. Bei dem Versuch, das brennende Brett aus dem Fenster zu werfen, verletzte sich die schwangere Mutter leicht. Sie kam in ein Krankenhaus. | 05.03.2022 10:15

