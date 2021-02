Stand: 02.02.2021 13:33 Uhr Demmin: Kein politischer Aschermittwoch der CDU

Wegen der Corona-Pandemie wird es am 17. Februar keinen politischen Aschermittwoch der CDU in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) geben. Eine solche Veranstaltung sei derzeit nicht vertretbar, sagte ein Sprecher der Landes-CDU am Dienstag in Schwerin. Eine digitale Variante werde aber geprüft. Im Landkreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei rund 130. Zu der Traditionsveranstaltung, bei der schon oft Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hauptrednerin war, kamen in den vergangenen Jahren bis zu 1.000 Gäste. | 02.02.2021 13:33