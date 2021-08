Stand: 27.08.2021 19:54 Uhr Demmin/Ueckermünde: Bundesgesundheitsminister Spahn besucht Kliniken

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Freitagabend Kliniken in Vorpommern besucht. Im Kreiskrankenhaus Demmin stellte sich Spahn den Fragen der Klinikmitarbeiter. Ein Schwerpunkt war das fehlende Personal in der Pflege - allein am Demminer Krankenhaus fehlen zehn Pfleger und Krankenschwestern. Dieses Problem könne er als Gesundheitsminister nicht lösen, so Spahn. Vielmehr sei Kreativität bei der Anwerbung von Pflegekräften gefragt. Zahlreiche Ärzte und Mitarbeiter beklagten zudem eine ausufernde Bürokratie, die zu viel Zeit in Anspruch nehme und dann für den direkten Kontakt mit den Patienten fehle. Später besuchte Spahn noch das AMEOS-Klinikum in Ueckermünde. | 27.08.2021 19:46