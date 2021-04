Demmin: Brand in Wohn- und Geschäftshaus unter Kontrolle Stand: 29.04.2021 15:33 Uhr Das Feuer, das am Morgen in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen war, ist unter Kontrolle gebracht worden. 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Die Löschmaßnahmen werden noch einige Stunden andauern, um das Übergreifen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Außer einem leicht verletzten Feuerwehrmann sollen keine weiteren Personen verletzt worden sein. Bei den Bewohnern des Hauses handelt es sich um ältere Personen, die lediglich zur Sicherheit vor Ort medizinisch begutachtet wurden. Gegen 7 Uhr wurde das Feuer in dem vierstöckigen Gebäude gemeldet. Es breitete sich laut Polizei sehr schnell aus. Der Dachstuhl sei fast komplett abgebrannt, es brenne im gesamten Gebäude, hieß es am Vormittag.

Brandursache und Höhe des Schadens ist unklar

Derzeit sind etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Wo das Feuer ausgebrochen ist, und was den Brand auslöste, ist noch unklar. Ein Brandursachenermittler habe sich bereits ein erstes Lagebild verschafft, mit der eigentlichen Arbeit aber noch nicht beginnen können. Auch ein Hubschrauber soll eingesetzt werden. Wie groß der Schaden ist, ist derzeit noch nicht abzusehen.

15 Personen in Sicherheit

In dem Gebäude mit mehreren Wohnungen und einem Geschäft im Erdgeschoss haben sich beim Ausbruch des Brandes 15 Personen befunden. Neun konnten ihre Wohnungen allein verlassen, sechs mussten durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Sie wurden in einem Hotel untergebracht. Zwei Bewohner sind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Die Polizei hatte die Bewohner der umliegenden Straßen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Clara-Zetkin-Straße ist in Höhe Treptower Straße voraussichtlich die ganze Nacht gesperrt, so die Polizei.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.04.2021 | 15:00 Uhr