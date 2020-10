Stand: 31.10.2020 10:14 Uhr Demmin: Betrunkener leistet Widerstand - Polizisten verletzt

In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Freitagabend drei Polizisten bei einem Einsatz leicht verletzt worden. Sie waren einem Mann auf der Spur, der auf einem Parkplatz einen Unfall verursacht und sich dann entfernt hatte. Die Beamten trafen den 37-jährigen Deutschen in seiner Wohnung an. Er war stark alkoholisiert und leistete massiven Widerstand. Gegen ihn wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. | 31.10.2020 10:09