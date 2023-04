Stand: 09.04.2023 11:42 Uhr Demmin: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

In der Nacht zum Ostersonntag hat sich ein betrunkener Autofahrer bei der Flucht vor Polizeibeamten leicht verletzt. Die Polizei wurde eigenen Angaben nach zunächst via Notruf über einen vermutlich alkoholisierten Fahrer zwischen Demmin und Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) informiert. Als Beamte den betreffenden 19-jährigen Fahrer zum Anhalten bewegen wollten, habe dieser den Streifenwagen gerammt und danach in seinem Auto bei ausgeschaltetem Licht die Flucht ergriffen. Er sei dann am Ortsausgang Zolkendorf von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und habe sich überschlagen. Der 19-Jährige soll einen Atemalkoholwert von 1,15 Promille gehabt und zudem den Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Ermittlung eingeleitet.

