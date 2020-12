Demmin: B110 bis in den Sommer gesperrt Stand: 30.12.2020 06:40 Uhr Von heute an ist in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) die Bundesstraße 110 auf Höhe des Bahnüberganges für mehrere Monate gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten bei der Bahn.

In Demmin soll der Bahnübergang in der Jarmener Straße technisch anspruchsvoll modernisiert werden. Der Bahnübergang werde in einen Kreisverkehr mit Ampelanlage integriert, sagte ein Bahn-Sprecher. Die Sperrung der B110 soll mindestens bis zum 21. Juni dauern.

Umleitung über anderen Bahnübergang

Auch der nur wenige Meter entfernte Bahnübergang in der Schützenstraße in Demmin wird mit eingebunden. Damit sollen die Wartezeiten vor den Bahnschranken deutlich verkürzt werden. Während der Sperrung der B110 wird der gesamte Verkehr in Demmin von und nach Jarmen über einen anderen Bahnübergang gelenkt.

