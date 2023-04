Stand: 20.04.2023 13:18 Uhr Demmin: Streik in Energiewirtschaft betrifft Netzbetreiber E.dis

Mehrere Gewerkschaften haben am Donnerstag zum Warnstreik in der privaten Energiewirtschaft aufgerufen. Betroffen ist auch der Strom- und Gasbetreiber E.dis mit Standort in Demmin. Der Netzbetreiber versorgt Kunden in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligen sich rund die Hälfte der etwa 500 E.dis-Mitarbeiter an dem Warnstreik. Die Versorgung sei den Angaben zufolge gesichert, heißt es. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten unter anderem 13 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 550 Euro mehr im Monat. Die Verhandlungen werden Anfang kommender Woche fortgesetzt.