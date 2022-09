Stand: 30.09.2022 11:55 Uhr Demen: Betrunkener schießt mit Luftgewehr auf Gärtner

Ein 29-Jähriger hat in Demen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Luftgewehr auf einen mit einem Laubbläser arbeitenden Gärtner geschossen. Laut Polizei befand sich nach bisherigen Erkenntnissen allerdings kein Projektil in der Waffe, so dass der 54-jährige Arbeiter bei dem Vorfall unverletzt blieb. Der stark betrunkene Tatverdächtige soll aus dem Fenster seiner Wohnung auf den Mann geschossen haben. Offensichtlich habe er sich von dem Lärm gestört gefühlt, teilte die Polizei weiter mit.

