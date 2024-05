Stand: 07.05.2024 06:46 Uhr Demen: Abschiebung russischer Familie eskaliert - SEK-Einsatz

Am frühen Morgen ist das SEK in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Demen bei Crivitz (Ludwigslust-Parchim) zum Einsatz gekommen. Laut Polizei sollten die SEK-Beamte die Abschiebung einer russischen Familie nach Frankreich durchsetzen. Es sei dabei auch zur Androhung von Gewalt durch den 35-jährigen Familienvater gekommen: er habe angedeutet, sich selbst mit einem Messer zu verletzen. Der Einsatz sei erfolgreich beendet und die Familie stünde nun vor ihrer Abschiebung.

