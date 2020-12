Debatte um Verlängerung der Weihnachtsferien in MV Stand: 02.12.2020 11:45 Uhr Am 4. Januar geht in Mecklenburg-Vorpommern die Schule wieder los. Lehrerverbände bringen nun eine Verlängerung der Weihnachtsferien ins Gespräch. So soll eine Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.

"Kontakte reduzieren" ist das Mantra dieses Corona-Winters. Es soll nur für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel in Familie kurz durchbrochen werden. Am 4. Januar geht dann aber für knapp 190.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern die Schulzeit wieder los. So ist es bislang zumindest geplant. Doch das Unbehagen ist angesichts weiter vergleichsweise hoher Neuinfektionszahlen bei Schülern, Eltern und Lehrern groß. Der Lehrerverband Bildung- und Erziehung (VBE) schlägt vor, eine ganze Woche später zu starten und dafür eine Woche der Februar-Ferien vorzuziehen.

Komplettschließung der Schulen befürchtet

Zu kurzfristig für die Urlaubsplanung von Eltern und Lehrkräften findet das die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Drei Tage später aber hält GEW-Landeschef Maik Walm für sinnvoll, um zumindest fünf Tage Abstand zum Jahreswechsel zu erreichen und das Infektionsgeschehen zu beobachten. Den VBE-Landesvorsitzenden Michael Blanck treibt die Sorge, dass Infektionen aus den Familien in die Schulen getragen werden und das zu spät bemerkt wird: "Dann kann es passieren, dass wir die Schulen wirklich bis zu den Februar-Ferien komplett zumachen." Das gelte es zu verhindern. "Denn unser oberstes Prinzip ist, Präsenzunterricht so lange es geht und so gut es geht zu ermöglichen", so Blanck weiter. Deswegen sei es besser, vorausschauend zu planen.

Bildungsministerium verweist auf "MV-Gipfel" Mitte Dezember

Im Bildungsministerium will man noch nicht so weit voraus blicken - zumindest nicht öffentlich. Die Forderungen nach längeren Weihnachtsferien seien verfrüht, sagte ein Sprecher. Voreilige Schlüsse würden niemandem helfen. Das Infektionsgeschehen unter Schülern und Lehrkräften sei weiterhin gering und Schulen seien auch nicht für die Ausbreitung des Virus verantwortlich. Der "MV-Gipfel" werde sich Mitte Dezember mit dem Schulunterricht nach den Weihnachtsferien beschäftigen.

Weitere Informationen Live-Ticker: Corona-Zahlen sinken in drei Nord-Ländern Im Vergleich zur Vorwoche sinken die Zahlen, bleiben aber auf hohem Niveau. Niedersachsen meldete 1.129 neue Fälle. Mehr News im Ticker. mehr

Verband verweist auf organisatorische Folgen für Eltern

Das findet VBE-Landeschef Blanck zu spät. "Wir haben jetzt die Zeit das langfristig vorzubereiten." Es gehe nicht nur um Distanzlernen oder Ferienverlängerung. "Kinder müssen auch zu Hause betreut werden", so Blanck weiter. Nicht zuletzt müssten Klausurpläne besonders für die Abschlussklassen angepasst werden. Der Landeselternrat plädiert für drei Tage digitales Probe-Lernen zu Hause, das ebenso vorbereitet werden müsste.

Schleswig-Holstein hat indes bereits entschieden - im Nachbarland starten die Schulen erst in der zweiten Januarwoche. Bis dahin lernen die Schülerinnen und Schüler von zu Hause. Die Aufgaben bekommen sie vor den Weihnachtsferien.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.12.2020 | 12:00 Uhr