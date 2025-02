Datenkabel in der Ostsee: Schweden ermittelt wegen Sabotage Stand: 21.02.2025 11:55 Uhr In der Ostsee vor Gotland ist ein neuer Kabelbruch gemeldet worden. Das berichten schwedische Medien. Wann das Kabel beschädigt worden ist, ist nach Angaben der Küstenwache unklar. Bekannt sei der Vorfall seit gestern.

Einen erneuten mutmaßlichen Kabelbruch in der Ostsee vor Gotland bestätigte die Küstenwache gegenüber dem schwedischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SVT News. Den schwedischen Behörden sei das bekannt, die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kabel verläuft zwischen Deutschland und Finnland

Der mutmaßliche Kabelbruch soll sich in der schwedischen ausschließlichen Wirtschaftszone vor Gotland ereignet haben. Die Pressestelle der schwedischen Küstenwache bestätigte, dass ein Schiff auf dem Weg zum Unglücksort sei, um die Ermittlungen zu unterstützen. Ministerpräsident Ulf Kristersson schreibt auf "X", die Informationen seien ihm "schon seit einiger Zeit" bekannt, die Regierung werde von den zuständigen Behörden auf dem Laufenden gehalten. "Wir nehmen alle Meldungen über mögliche Schäden an der Infrastruktur in der Ostsee sehr ernst. Wie ich bereits sagte, müssen sie im Lichte der ernsten Sicherheitslage gesehen werden, die besteht."

Medien: Kabel zwischen Rostock und Helsinki betroffen

Laut SVT soll es sich um ein Kabel handeln, das zwischen Finnland und Deutschland verläuft. Das deutet auf das Kabel "C-Lion 1" zwischen Rostock und Helsinki hin. Es wäre bereits das dritte Mal binnen weniger Monate, dass dieses Kabel beschädigt wurde.

NATO-Ostseestaaten hatten Präsenz von Marineschiffen erhöht

NATO-Ostseestaaten hatten als Reaktion auf die Häufung von Vorfällen mit beschädigten Unterseekabeln in den vergangenen Monaten zu Beginn des Jahres mit verstärkter Präsenz von Marine- und Küstenwachschiffen in der Ostsee reagiert. Dazu wurde die Mission "Baltic Sentry" gestartet, die vom Commander Task Force (CTF) Baltic in Rostock koordiniert wird.

