Daten-Center für 800 Millionen Euro in Pasewalk geplant Stand: 05.05.2023 15:43 Uhr In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll nach Angaben des Bürgermeisters für mindestens 800 Millionen Euro ein großes Daten-Center gebaut werden. Die Stadtvertretung stimmte einem Grundstücksverkauf am Donnerstag zu.

Auf einer Fläche von 250.000 Quadratmetern - also 25 Hektar - soll nach Angaben von Bürgermeister Danny Rodewald (parteilos) das große Daten-Center im Industriepark Berlin-Stettin am Stadtrand von Pasewalk entstehen. Dabei handle es sich um eine Einrichtung, in der riesige Rechner und Server installiert sind, auf denen Daten unter hohen Sicherheitsstandards gespeichert werden können.

Schweigen über Name des Investors

Den Kaufpreis und den Namen des Investors wollte Rodewald nicht nennen. Die Verhandlungen gingen aber gut voran, so der Bürgermeister. Das neue Daten-Center in Pasewalk soll grundsätzlich mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. In dem Daten-Center könnten rund 70 weitere Arbeitsplätze im Großgewerbegebiet entstehen. Dort haben sich Firmen wie etwa Topregal und der Sandalen-Hersteller Birkenstock angesiedelt.

