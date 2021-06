Stand: 03.06.2021 11:35 Uhr Dassow: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B105

Bei einem Unfall auf der B105 in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Motorroller offenbar auf einen Wagen aufgefahren. Der 17-jährige Fahrer und die 15-jährige Beifahrerin des Motorrollers wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden beide in ein Krankenhaus gebracht, der 17-jährige Fahrer mit einem Rettungshubschrauber. Nach Angaben der Polizei sollen aber beide keine lebensbedrohlichen Verletzungen haben. | 03.06.2021 11:35