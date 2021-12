Stand: 06.12.2021 16:23 Uhr Dassow: Trickbetrüger erbeuten 10.000 Euro

Unbekannte haben ein Rentnerehepaar in Nordwestmecklenburg bei Bankgeschäften per Computer hereingelegt. Laut Polizei büßten ein 87-Jährige aus Dassow und seine Frau dabei am Wochenende rund 10.000 Euro ein. Die Betrüger hatten in einer E-Mail behauptet, bei der Online-Bank müsse ein Sicherheits-Update gemacht werden. Dazu werde sich demnächst ein Bankmitarbeiter telefonisch melden. Bei dem darauffolgenden Anruf entlockten sie dem Rentner seine Kontonummern und die geheimen Transaktionsnummern (TAN), um kurz darauf das Geld abzubuchen. Die Polizei warnt immer wieder, derartige Online-Banking-Informationen nicht preis zu geben. | 06.12.2021 16:21