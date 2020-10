Stand: 28.10.2020 12:45 Uhr Dassow: 110 Kinder und elf Erzieherinnen in Quarantäne

In einer Kita in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind nach der Corona-Infektion einer Erzieherin 110 Kinder und elf Erzieherinnen in Quarantäne geschickt worden. Sie müssen nach Angaben des Landkreises bis zum 4. November zu Hause bleiben. In den vergangenen Tagen hatte es bereits jeweils eine Infektion in einer Kita in Herrnburg und in einer Schule in Wismar gegeben. | 28.10.2020 12:35