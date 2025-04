Das Repaircafé in Dummerstorf ist international vernetzt Stand: 10.04.2025 05:19 Uhr Das Repaircafé ist Teil von Labdoo, einer gemeinnützigen Organisation, die weltweit Kinder mit Laptops versorgt. So gelangen in Dummerstorf reparierte Geräte unter anderem nach Kenia, Indien oder Pakistan.

von Carolin Beyer

Ein Toaster, der das Brot nicht mehr knusprig macht oder ein Handy, dessen Akku nach einer Stunde aufgibt. Für manche wäre das ein Grund, die Geräte zum Elektroschrott zu geben. Doch in Dummerstorf im Landkreis Rostock wird sich mit Hingabe im Repaircafé um solche Problemfälle gekümmert. Das Repaircafé wurde vor eineinhalb Jahren gegründet und verfügt über eine Besonderheit: Es ist das einzige Repaircafé in MV, das international vernetzt ist.

Ehrenamtliche sind Spezialisten

Einmal im Monat treffen sich die Ehrenamtlichen, die fast alle bereits im Rentenalter sind, und versuchen, alten Geräten wieder Leben einzuhauchen. "Wir haben einen Administrator bei uns, drei Elektriker und wir haben eine Frau dabei, die sich gerne um die Stoffsachen kümmert", stellt Jörn Warnow das Team des Dummerstorfer Repaircafés vor. Alle wollen ihr Wissen, das sie jahrzehntelang angesammelt haben, weitergeben.

Ersatzteile können gedruckt werden

Wer ein Gerät abgeben möchte, bekommt zunächst eine Auftragsnummer. Anschließend, so erklärt es Jörn Warnow, bekommt der Experte, der am geeignetsten ist, das Gerät zur Durchsicht. "Wegen Ersatzteilen gucken wir natürlich auch. Aber wir können auch welche nachdrucken. Wir haben einen 3D-Drucker", berichtet der Dummerstorfer.

Laptops für Kinder zum Lernen

Viele Geräte können wieder zum Laufen gebracht werden. Manchmal werden allerdings auch Handys oder Laptops vorbeigebracht, die zwar noch brauchbar, aber einfach nicht mehr modern genug sind. "Da habe ich ein bisschen im Internet geforscht und bin dann auf Labdoo gestoßen. Und die waren mir von Anfang an sympathisch, weil sie transparent arbeiten. Ich habe jetzt schon drei, vier Geräte, die bei Kindern gelandet sind, die sonst sehr wenig Möglichkeit hätten, an der Schulbildung teilzunehmen", sagt Jörn Warnow.

Von Dummerstorf hinaus in die Welt

Labdoo ist eine gemeinnützige Organisation, die alte Laptops aufbereitet, mit einer Lernsoftware bespielt und per Flugpaten an Kinder verschickt, die sonst einen schlechten Zugang zu Bildung haben. Die Laptops helfen dann zum Beispiel Kindern in Kenia, Indien oder Pakistan.

Lokale Annahmestellen sind wichtig

Das Dummerstorfer Repaircafé ist eine von vielen Annahmestellen des Labdoo-Netzwerks. Ralf Hamm, der Begründer von Labdoo, erklärt, warum die Organisation genau solche Annahmestellen im Lokalen braucht: "Wir möchten den Spendern, wenn sie sich von ihren Geräten trennen, kurze Wege ermöglichen. Da sind wir von Freiwilligen abhängig, die sich melden und sich engagieren. Insofern sind wir dann immer sehr froh, wenn sich eine neue Annahmestelle auftut."

Mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Das bedeutet also, wer einen alten Laptop hat, kann diesen im Repaircafé in Dummerstorf abgeben. Jörn Warnow und sein Team machen eine erste Durchsicht und schicken ihn dann, wenn alles in Ordnung ist, an die Labdoo-Zentrale. Dort werden alle Daten gelöscht und der Laptop mit einer Lernsoftware bespielt. Und so sind mittlerweile nach Angaben von Labdoo schon über 56.000 Geräte weltweit gerettet worden, die sonst zu Hause rumliegen und nicht mehr genutzt werden. Dafür wurde Labdoo im Jahr 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Jörn Warnow und sein Team aus dem Repaircafé sind mächtig stolz, ein Teil dieses Netzwerks zu sein und zudem das einzige Repaircafé in Mecklenburg-Vorpommern, das international vernetzt ist.

