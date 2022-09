Das Making-of: Wie entsteht ein Podcast "Dorf Stadt Kreis"? Stand: 25.09.2022 14:16 Uhr Vier Regional-Studios in Rostock, Greifswald, Neubrandenburg und Schwerin hat der NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Und einmal in der Woche erzählen Reporter aus den Studios und von Radio Pommerania spannende Geschichten aus dem Land oder über das Land - in unserem Regional-Podcast "Dorf-Stadt-Kreis". Doch wie entstehen diese Podcasts? Wo kommen die Ideen her? Wie setzen die Reporterinnen und Reporter sie um?

Das haben die beiden Moderatorinnen des Podcasts, Annette Ewen und Mirja Freye, beim Funkhausfest "30 Jahre NDR in Mecklenburg- Vorpommern" am 25. September live vor Publikum auf der Bühne erklärt. Nach Schwerin gekommen waren dafür Reporterinnen und Reporter aus den Regional-Studios und haben an Beispielen erzählt, wie und warum sie Podcasts genau zu diesem Thema gemacht haben.

Von Reporterglück, einem magischen Stein und einer weiten Reise

Gleich in drei Podcasts haben sich die Reporterinnen und Reporter aus Rostock mit dem Thema BUGA-Bewerbung beschäftigt. Erst große Pläne, dann die Diskussionen in der Bürgerschaft, und am Ende die Absage. Und dann Reporterglück: Ein zugespieltes Papier, eine Risiko-Analyse für den Aufsichtsrat, in dem stand, die BUGA würde zu teuer, und zeitlich wäre vieles nicht mehr zu schaffen - das Ende für die Pläne. Währenddessen wurden in Altentreptow schwergewichtige Pläne umgesetzt: Ein knapp 400 Tonnen schwerer Stein wurde aus der Erde gehoben und ist jetzt komplett sichtbar für Besucher und Touristen. Er soll heilsame Kräfte haben, erzählen Menschen im Podcast. Eine weite Reise machte unser Reporter für seine Recherche zu Bundeswehrsoldaten aus Mecklenburg- Vorpommern, die in Litauen an einer NATO-Übung zur Sicherung der NATO-Ostflanke teilnahmen.

Die Sonderfolge "Das Making-of: wie entsteht ein Podcast Dorf- Stadt- Kreis?"