Das Blut in den Kliniken Mecklenburg-Vorpommerns wird knapp Stand: 08.07.2021 07:04 Uhr Der Mangel an Blutkonserven im Nordosten verschärft sich weiter. In einigen Klinken in Mecklenburg-Vorpommern mussten planbare Operationen bereits verschoben werden.

Die Blutkonserven in den Kliniken Mecklenburg-Vorpommerns werden knapp - vor allem in den Unikliniken in Greifswald und Rostock. In Greifswald wurden planbare Operationen schon verschoben, damit die wenigen Konserven für die Versorgung von Schwerstverletzten ausreichen. Auch in Rostock gibt es keine Reserven mehr. Das heißt, alles was an Vorrat vorliegt, wird sofort für Operationen genutzt.

Urlaubszeit: Gut 40 Prozent weniger Blutspenden

Nach Angaben des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes kommen landesweit derzeit täglich nur 200 Menschen zu den Blutspenden, normalerweise sind es 350. Das heißt, der Lagerbestand, der sonst für ein paar Tage ausreicht, um die Krankenhäuser zu versorgen, wird aktuell direkt verbraucht. Ein Grund für die Knappheit: Durch die Urlaubszeit sind viele Stammspender nicht im Land.

