Darum sind die Kiefern auf dem Darß momentan braun statt grün Stand: 15.06.2022 13:44 Uhr Braun statt sattgrün - so sehen die Kiefern auf dem Darß momentan aus. Das Nationalparkamt Vorpommern hat die jetzt Bäume untersuchen lassen.

Die auffällige Verfärbung der Kiefernnadeln ist nicht nur im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft zu beobachten, sie tritt in der gesamten Region auf, also zum Besipiel auch im Küstenwald zwischen Ahrenshoop und Dierhagen.

Ursache sind die Stürme im Frühjahr

In Eberswalde untersuchte Proben haben viele Sandkörner in den eingeschickten Pflanzenteilen gezeigt sowie sehr kleine Risse in der Rinde. Die Forstexperten gehen davon aus, dass die Frühjahrsstürme Sandkörner so wuchtig auf die Bäume gepeitscht haben, dass dabei die dünne Schicht unter der Borke, die Wasser und Nährstoffe transportiert, geschädigt wurde. Die so geschwächten Bäume sind dadurch anfälliger für Pilzinfektionen. Tatsächlich konnte bei den untersuchten Proben auch ein Kleinpilz nachgewiesen werden. Relevante Schäden treten jedoch nur in Verbindung mit Witterungsextremen auf - allein im Januar und Februar zogen zwölf Stürme über den Darß hinweg, einige in Orkanstärke. Die Ranger geben aber Entwarnung: Die Bäume erholen sich und bekommen schon wieder grüne Nadeln.