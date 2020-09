Stand: 19.09.2020 07:21 Uhr - NDR 1 Radio MV

Darß-Marathon führt zu Verkehrsbehinderungen

Autofahrer auf dem Darß müssen an diesem Wochenende mit Behinderungen wegen des Darß-Marathons rechnen. Die rund 1.000 Teilnehmer auf den verschiedenen Distanzen werden einige Straßen auf dem Darß queren. Zugucken und Anfeuern ist nur an der Strecke erlaubt, nicht im Start- und Zielbereich in Wieck. | 19.09.2020 07:25