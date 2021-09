Stand: 03.09.2021 14:05 Uhr Darß-Festspiele: 6.000 Zuschauer bei 31 Aufführungen

Zum Abschluss der Saison der Darß-Festspiele in Born haben die Veranstalter ein gemischte Bilanz gezogen. Am Ende werde wohl eine schwarze Null stehen, so Intendant Holger Schulze. Das sei gemessen an den Möglichkeiten das Maxium, was rauszuholen gewesen sei. Pandemie-bedingt konnten nur rund 180 Plätze - also ein Drittel der sonst verfügbaren - verkauft werden. Dafür waren fast alle der 31 Vorstellungen auf der Freilichtbühne in Born ausgebucht - rund 6.000 Zuschauer kamen. Am Abend wird zum letzten Mal die Episode "Martin der Gerechte" aus dem Ehm-Welk-Stoff aufgeführt. Im kommenden Jahr soll es eine weitere Episode aus den "Gerechten von Kummerow" geben. | 03.09.2021 14:04