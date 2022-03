Stand: 02.03.2022 10:25 Uhr Dargun: Obduktion soll Todesursache von Lkw-Fahrer klären

Eine Obduktion soll die Ursache für den Tod eines Lkw-Fahrers am Dienstag auf dem Gelände eines Milchverarbeiters in Dargun (Mecklenburgische Seenplatte) klären. Der plötzliche Tod des 61 Jahre alten Fahrers sorgte für einen größeren Gefahrguteinsatz. Laut Polizei hatte der Mann in einer Lagerhalle gearbeitet, als er plötzlich über Luftnot klagte und zusammenbrach. Auch zwei 29 und 34 Jahre alte Lagerarbeiter klagten über Atemnot. Der ältere musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Messungen der Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf gefährliche Stoffe in der Luft. | 02.03.2022 10:22