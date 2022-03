Stand: 02.03.2022 07:39 Uhr Dargun: Ermittlungen nach Tod eines Lkw-Fahrers in Molkerei

Der plötzliche Tod eines Lkw-Fahrers auf dem Gelände eines Milchverarbeiters in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen größeren Gefahrguteinsatz ausgelöst. Der 61-jährige Fahrer des Kühllasters habe am Dienstag in einer Lagerhalle gearbeitet, plötzlich über Luftnot geklagt und sei zusammengebrochen, so die Polizei. Ein Notarzt konnte später nur noch den Tod feststellen. Auch zwei 29 und 34 Jahre alte Lagerarbeiter klagten über Atemnot. Der ältere musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Messungen der Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf gefährliche Stoffe in der Luft. | 02.031.2022 07:34