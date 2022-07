Stand: 26.07.2022 06:02 Uhr Dambeck: Zwölf Kälber bei Silobrand verendet

In einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Dambeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montagnachmittag in einem Getreidesilo ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei griffen die Flammen rasch auf umliegende Silos und benachbarte Stallungen für Kälber über. Zwölf Tiere verbrannten, fünf wurden gerettet. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittler gehen von Selbstentzündung als Brandursache aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. | 26.07.2022 06:00