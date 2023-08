Stand: 18.08.2023 06:20 Uhr Dänemark und Schweden verschärfen Grenzkontrollen

Urlauber und Pendler nach Dänemark müssen sich weiterhin auf längere Wartezeiten an den Grenzen einstellen. Vorläufig bis zum 22. August bleibt es bei verschärften Einreisekontrollen. Sowohl in Dänemark als auch in Schweden war es bei Protestaktionen zu Koranschändungen gekommen. Das löste in islamischen Staaten heftige Reaktionen aus. Das Terrornetzwerk Al-Qaida rief zu Anschlägen in beiden skandinavischen Ländern auf. Der dänische Polizeinachrichtendienst hatte daraufhin verschärfte Grenzkontrollen empfohlen, die nun verlängert werden. Auch Schweden hat seine Grenzkontrollen seit dem 1. August verschärft. Erst am Donnerstag wurde dort die Terrorwarnstufe von einer "erhöhten" auf eine "hohe" Bedrohung heraufgesetzt.

