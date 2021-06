Stand: 21.06.2021 15:21 Uhr Dabel: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Kleinbus mit drei Insassen stieß laut Polizeiangaben mit einem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge rutschten demnach in den Straßengraben. Die 61 Jahre alte Fahrerin des Kleinbusses kam ins Krankenhaus, ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die 58-jährige Autofahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. | 21.06.2021 15:20