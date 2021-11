DRK-Feriencamps für Kinder aus Hochwassergebieten gehen zu Ende Stand: 01.11.2021 14:45 Uhr Die letzten Kinder aus den Hochwassergebieten sind aus den Feriencamps der Deutsche Kinderhilfe und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wieder nach Hause gefahren. Das Programm soll fortgeführt werden.

Rund 500 Kinder konnten mit Hilfe des DRK Ferien in Mecklenburg-Vorpommern machen. Sie sollten beispielsweise in Bad Doberan, Rostock, Waren und auf Rügen-Ummanz zur Ruhe kommen und Ablenkung finden, so die Sprecherin des Landesverbandes Habermann. Darüber hinaus sei auch eine psychosoziale Betreuung angeboten worden. Denn die Kinder seien nach der Hochwasser-Katastrophe teilweise traumatisiert.

Letzte Schulklasse fährt zurück ins Ahrtal

Laut Habermann gab es genug Kapazitäten für alle Kinder, die die Feriencamps besuchen wollten. Niemand musste abgelehnt werden. Dabei kamen einzelne Kinder mit ihren Eltern und Schulklassen an die Ostsee. Den Abschluss des Programms machte eine Klasse aus dem Ahrtal. Die Schule der Kinder wurde komplett zerstört. Der Unterricht findet in Containern statt.

Programm soll fortgeführt werden

Der DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat drei Monate lang Kinder aus den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eingeladen. Die DRK-Camps seien gut angenommen worden, so der Geschäftsführer des Landesverbandes Hartlöhner. Deshalb soll es das Programm auch 2022 geben.

