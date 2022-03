Stand: 18.03.2022 05:49 Uhr DLRG: 30 Menschen sind 2021 in MV ertrunken

30 Menschen sind bei Badeunfällen in MV im vergangenen Jahr ums Leben gekommen - neun mehr als im Vorjahr. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor. 2020 hatte der Verein 21 Tote durch Ertrinken in MV registriert, 2019 waren es 27. Die Zahl schwankt stark, ein klarer Trend ist nicht erkennbar. | 18.03.2022 05:48