Stand: 26.03.2021 13:11 Uhr DGB will sich zur Landtagswahl MV einbringen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund will sich aktiv in den Wahlkampf vor der Landtagswahl im Herbst in Mecklenburg-Vorpommern einbringen. Man wolle mit allen demokratischen Parteien sprechen, dabei aber parteipolitisch unabhängig bleiben.

Kernpunkte: Arbeit, Bildung, Digitalisierung, Stärkung der Demokratie

Vier Kernpunkte benennt der stellvertretende Vorsitzende des DGB-Nord, Ingo Schlüter, zur Wahl: gute Arbeit und gute Bildung. Der dritte Punkt ist die Transformation - also die Anpassung an die moderne Welt. Hier möchte der DGB die Auswirkungen der Digitalisierung besser erforschen und fordert dafür einen Lehrstuhl an einer der Hochschulen im Land. Außerdem müsse es mehr Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr geben.

Forderung: 25 Prozent mehr Geld für politische Bildung

Als vierten Punkt wird Stärkung der Demokratie genannt, das ist eine klare Absage an rechte Parteien. So fordert der DGB beispielsweise eine Erhöhung der Etats für die politische Bildung um 25 Prozent. Was die Arbeitswelt betrifft, ist der Gewerkschaft die Tarifbindung besonders wichtig, derzeit würden nur 44 Prozent der Beschäftigten nach Tarif bezahlt. In Sachen Bildung bräuchten vor allem die berufsbildenden Schulen ein Investitionsprogramm und in den Kitas und Krippen müsse es einen einheitlich verbesserten Betreuungsschlüssel geben, sagte der stellvertretende DGB-Nord Vorsitzende Ingo Schlüter.

