Stand: 22.03.2022 18:00 Uhr DGB mahnt bessere Bedingungen für Hochschulbeschäftigte an

Viele Nachwuchswissenschaftler an den Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern blicken mit Sorge in ihre berufliche Zukunft. Die meisten wissenschaftlichen Mitarbeiter haben nur befristete Arbeitsverträge, das hat der Hochschulreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) bestätigt. 87 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Hochschulen sind nur befristet eingestellt - bei den Angestellten in Technik und Verwaltung sind es mehr als 20 Prozent. Diese Befristungen führten zu hoher emotionaler Belastung der Beschäftigten und einer erheblichen Anzahl von Überstunden, sagte die DGB-Nord-Vorsitzende. Der Umfrage zufolge leisten drei von vier wissenschaftlichen Mitarbeitern an den Universitäten im Land regelmäßig Mehrarbeit - im Schnitt sind es zwölf Stunden pro Woche. Alarmierend sei auch, so die Verdi-Nord-Vorsitzende, dass jeder dritte Hochschul-Beschäftigte sein Einkommen als "nicht" oder "kaum ausreichend" einschätzt. Die Gewerkschaften fordern vom Land einen Zukunftspakt für Gute Arbeit an den Hochschulen, um Mecklenburg-Vorpommern als Wissenschaftsstandort zu stärken. | 22.03.2022 18:00