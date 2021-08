Stand: 30.08.2021 08:38 Uhr DFB Pokal: Hansa Rostock trifft auf Regensburg

Nur zwei der sechs im DFB-Pokal verbliebenen Nordclubs haben in der zweiten Runde ein Heimspiel. Der F.C. Hansa Rostock gastiert in Regensburg und trifft dort auf den Zweitliga-Tabellenführer. Das Spiel gegen Jahn Regensburg soll am 26. Oktober stattfinden. In der ersten Runde Anfang August hat Hansa gegen Heidenheim 3:2 gesiegt. | 30.08.2021 08:40