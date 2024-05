Stand: 06.05.2024 10:55 Uhr Crivitz: Unbekannter sprach Kinder in Bussen an - Polizei ermittelt

Ein Unbekannter soll über mehrere Wochen hinweg Kinder in einem Schulbus zwischen Demen und Crivitz (Ludwigslust-Parchim) angesprochen und belästigt haben. Laut Polizei wurden die Vorfälle am Sonntag bekannt, nachdem zwei der betroffenen Kinder sich ihren Eltern anvertraut hatten. Der Mann habe Kinder nach deren Alter und Wohnadresse gefragt und in einem Fall auch berührt. Er soll um die 40 Jahre alt sein und gebrochenes Deutsch sprechen. Die Polizei will konkreten Hinweisen nachgehen.

