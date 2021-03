Stand: 04.03.2021 12:03 Uhr Crivitz/Rügen: Durchsuchungen wegen Schleuserkriminalität

Die Polizei hat am Vormittag in Crivitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) und auf Rügen mit Durchsuchungen begonnen. Es gehe um Schleuserkriminalität, konkret um das erwerbsmäßige Einschleusen von Ausländern, hieß es von der Bundespolizei. Die Maßnahmen liefen am Mittag noch. Weitere Einzelheiten teilte die Polizei nicht mit. | 04.03.2021 12:02