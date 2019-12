Stand: 06.12.2019 15:44 Uhr

Crivitz: Protest gegen Aus für Klinikstationen

Bürger von Crivitz haben am Sonnabend gegen die geplante Schließung der Geburtenstation im Krankenhaus der Stadt protestiert. Sie forderten von der Politik, die Abteilung zu erhalten. Rund 50 Einwohner, darunter viele Klinikmitarbeiter, hatten sich mit Transparenten vor dem Gebäude der Stadtbibliothek versammelt. Viele waren verärgert, dass Politik und Klinikleitung eine solche Entscheidung ohne Rücksprache mit der Bürgermeisterin und den Stadtvertretern getroffen hatten. Auch sei es fraglich, ob der geplante Umzug der Geburtenstation ins Parchimer Krankenhaus funktionieren würde und das erforderliche Personal auch an den neuen Standort wechselt. In den nächsten Tagen wollen Bürgermeisterin und Stadtvertreter beraten, welche Schritte zur Rettung der Station in Crivitz noch unternommen werden können.

Weniger Geburten als Grund für Schließung genannt

Klinikbetreiber und das Gesundheitsministerium hatten am Freitag mitgeteilt, dass im Kreis Ludwigslust Parchim mehrere Krankenhausstationen zum Jahresende geschlossen werden. Davon betroffen sind die Abteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe im Mediclin Krankenhaus in Crivitz. Werdende Eltern, die nach dem 31. Dezember eine Geburt in Crivitz geplant haben, können in Parchim versorgt werden. Das Crivitzer Krankenhaus und die Asklepios Klinik in Parchim haben sich darauf geeinigt, die jeweiligen Abteilungen in Parchim zu bündeln. Grund sei die rückläufige Geburtenzahl. Sowohl in Parchim als auch in Crivitz kamen in diesem Jahr deutlich weniger als 400 Kinder zur Welt.

Parchimer Kinderklinik wird geschlossen

Geschlossen wird zum Ende des Jahres auch die Kinderstation im Parchimer Krankenhaus, in der es seit Monaten bereits keine Ärzte mehr gab. Stattdessen soll in Parchim ein Modellprojekt gestartet werden, sodass kranke Kinder zumindest in einer Tagesklinik stationär versorgt werden können. Dafür will das Gesundheitsministerium vier Betten in den Krankenhausplan aufnehmen. Auch die Besetzung einer ärztlichen Stelle habe das Ministerium dafür in Aussicht gestellt. Auch ein Hubschrauberlandeplatz soll gebaut werden, damit Kinder im Notfall schnell ins medizinische Zentrum nach Schwerin geflogen werden können.

Spontane Demonstration in Crivitz

Die Nachricht hat viele Menschen in Crivitz überrascht. Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (Crivitzer Wählergemeinschaft) verabredete sich am Nachmittag spontan zu einer Demonstration mit Bürgern. In Parchim war Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bei der Betriebsversammlung in der Asklepios Klinik. Er sei mit Applaus verabschiedet worden, sagte der Minister gegenüber NDR 1 Radio MV. Nach Angaben der Geschäftsführung werden in Parchim alle Krankenschwestern und Pfleger der Kinderstation weiter beschäftigt.

Situation übers Jahr verschärft

Die Zukunft der seit Pfingsten geschlossenen Kinderstation im Parchimer Krankenhaus war bisher ungeklärt. Zunächst waren fünf Ärzte gleichzeitig krank geschrieben, es folgten Kündigungen und Entlassungen. Die Stellen konnten wegen akuten Ärztemangels nicht wieder besetzt werden. Infolgedessen wurden Gespräche mit Ärzten, Krankenkassen sowie Belegschaften geführt. Das nun veröffentlichte Ergebnis - das Bündeln von Abteilungen in den Kliniken in Parchim und Crivitz - war zunächst für Januar angekündigt.

