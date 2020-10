Stand: 07.10.2020 10:59 Uhr Crivitz: Neue Amtsvorsteherin oder neuer Amtsvorsteher gesucht

Das Amt Crivitz sucht eine neue Amtsvorsteherin oder einen neuen Amtsvorsteher. In Crivitz arbeitet der Chef der Verwaltung hauptamtlich. Die Wahlperiode der derzeitigen Amtsinhaberin, Heike Isbarn, läuft nach sieben Jahren 2021 aus. Sie ist aber, so steht es in der Ausschreibung, nach Kommunalrecht verpflichtet, sich zur Wiederwahl zu stellen. Das Amt Crivitz am Ostufer des Schweriner Sees ist mit 25.000 Einwohnern und einer Fläche von fast 500 Quadratkilometern das größte im Land. Es war 2014 durch eine bislang einmalige Fusion dreier Ämter entstanden. | 07.10.2020 10:59