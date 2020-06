Stand: 04.06.2020 06:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Crivitz: Kreistag soll Weichen für Klinik-Kauf stellen

Der Kreistag Ludwigslust-Parchim soll heute die Weichen für den Kauf des Crivitzer Krankenhauses durch den Landkreis stellen. Laut Beschlussvorlage soll Landrat Stefan Sternberg (SPD) beauftragt werden, die Kaufverhandlungen mit dem jetzigen Betreiber Mediclin abzuschließen. Die drei größten Kreistagsfraktionen - CDU, SPD und Linke - haben bereits ihre Zustimmung zu den Übernahmeplänen signalisiert. Sie stellen zusammen mehr als die Hälfte der 77 Kreistagsmitglieder. Somit gilt es als wahrscheinlich, dass der Landrat die nötige Unterstützung erhält, um in die heiße Phase der Kaufverhandlungen zu gehen.

Niedriger Kaufpreis, hohe Schulden

Offiziell soll der Kaufpreis einen Euro betragen. Unklar ist aber noch, welche Kosten tatsächlich auf den Kreis und möglicherweise auch auf das Land zukommen. Das Crivitzer Krankenhaus hat in den vergangenen Jahren Verluste in Millionenhöhe erwirtschaftet. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV will der Landkreis maximal sechs Millionen Euro aufbringen, um Schulden des Krankenhauses abzubauen. Um konkrete Summen wird es heute aber erst im nichtöffentlichen Teil der Kreistagssitzung gehen.

Vertrag bis Ende Juni

Landrat Sternberg geht davon aus, dass die Verkaufsverhandlungen bis zum Monatsende abgeschlossen werden können. Der Landkreis und der Mediclin-Konzern seien sich weitgehend einig, so Sternberg im Vorfeld der Kreistagssitzung. Bis September wolle der Landkreis über Strukturveränderungen am Crivitzer Krankenhaus informieren. Alle Beschäftigen sollen jedoch gehalten werden. Über das Wie müsse aber noch gesprochen werden.



