Stand: 20.10.2020 19:10 Uhr Crivitz: Krankenhaus-Übernahme steht offenbar kurz bevor

Der Kreis Ludwigslust-Parchim ist in Sachen Übernahme des Crivitzer Krankenhauses offenbar kurz vor einem Vertragsabschluss. Das Schriftstück sei "beurkundungsreif" sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Dienstagabend bei der Kreistagssitzung in Golchen. Für Mitarbeiter und Patienten solle sich nichts ändern, so Sternberg. Die Zukunft der Geburtsstation, für die sich viele Menschen eingesetzt hatten, allerdings ist weiter unklar. Sie ist derzeit geschlossen und wird es auch zum Zeitpunkt der Übernahme sein. Der Kreis will mit dem zuständigen Ministerium ein Modellprojekt entwickeln. Die Übernahme soll zum 1. Januar 2021 vollzogen werden. | 20.10.2020 19:10