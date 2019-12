Stand: 13.12.2019 05:20 Uhr

Crivitz: Gesundheitsminister will mit Stadt reden

Im Streit um die Geburtsstation in Crivitz will Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) heute in der Stadt selbst Rede und Antwort stehen. Eine Woche nachdem die Klinik-Chefs in Crivitz und Parchim angekündigt hatten, ihre Abteilungen für Geburtshilfe zu bündeln und Crivitz zu schließen, haben am Donnerstag rund 500 Menschen dagegen demonstriert. Glawe will heute mit der Crivitzer Bürgermeisterin Brusch-Gamm sprechen und plant kommende Woche Nachverhandlungen mit den Klinikbetreibern.

Dringlichkeitsantrag im Landtag

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte ihn beauftragt, alle rechtlichen Mittel gegenüber den Trägern zu prüfen. Krankenhäuser sollten eine breite gesundheitliche Versorgung auch in ländlichen Regionen anbieten. Die Gesundheit der Menschen sei kein Rosinenpicken, so Schwesig. Es müsse gelingen, zehn Ärzte zu finden. Die seien nötig, um die Abteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe in Parchim und in Crivitz erhalten zu können. Der Landtag befasst sich heute per Dringlichkeitsantrag mit dem Thema.

Drohende Schließung ruft Emotionen hervor

Die angekündigte Schließung der Geburtenabteilung ist ein hochemotionales Thema in der Kleinstadt. Viele Crivitzerinnen haben in dem Krankenhaus entbunden. Eine Reporterin von NDR 1 Radio MV berichtete von Frauen mit Tränen in den Augen. Die Verbundenheit mit dem Krankenhaus sei enorm. Viele Demonstranten hätten noch die Hoffnung, dass das letzte Wort noch nicht gefallen ist und die Geburtenabteilung doch irgendwie erhalten bleibt als Teil der Grundversorgung. Die Crivitzer Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm (CWG) sagte, sie sei begeistert zu erleben, wie so viele Menschen für den Erhalt der Geburtsstation mitkämpfen.

Erstes Gespräch ohne Ergebnis

Vertreter der Staatskanzlei, der Kommune und des Landkreises trafen sich am Donnerstag mit den Klinik-Chefs zu einem ersten Gespräch in Crivitz, um sich für den Erhalt der Station für Frauenheilkunde und Geburtshilfe stark zu machen. "Die beiden Geschäftsführer haben uns zu verstehen gegeben, dass sie uns nicht einmal einen Aufschub gewähren können. Ich hoffe sehr auf das Gespräch, das mit Herrn Glawe stattfinden soll", sagte Brusch-Gamm.

