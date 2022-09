Stand: 01.09.2022 11:01 Uhr Crivitz: Einbrecher stehlen GPS-Technik aus Traktoren

In einem Landwirtschaftsbetrieb in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte Computertechnik aus vier Traktoren gestohlen. Nach Angaben der Polizei standen die Landmaschinen in einer verschlossenen Halle, die vermutlich in der Nacht zu Donnerstag aufgebrochen wurde. Bei der Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro handele es sich unter anderem um GPS-Module und -Anlagen, die demontiert worden waren. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. | 01.09.2022 11:01