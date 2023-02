Stand: 26.02.2023 08:25 Uhr Crivitz: Ein Verletzter bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Crivitz bei Schwerin ist ein 36-jähriger Mieter verletzt worden. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik. 36 Feuerwehrleute aus Crivitz, Demen und Wessin waren am frühen Sonntagmorgen im Einsatz, um die vollständig in Brand stehende Wohnung zu löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Die Höhe des Schadens wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die sechs Nachbarn konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurück.

